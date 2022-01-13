Yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım ve temizlik hizmeti

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "İlçe vakıflarımız tarafından hazırlanıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza sunulan VEFA projeleri ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerine temizlik ve bakım hizmetlerini sunmayı hedefliyoruz" dedi.



Samsun genelinde vatandaşların sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama amacıyla faaliyetlerine devam eden Samsun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın çalışmalarının yanı sıra şehirdeki dezavantajlı kişi ve gruplara yönelik SODAM projeleri ile birlikte yürütülmesi planlanan ADEM projesi ve VEFA projesi ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının, sosyal devlet anlayışı kapsamında yoksullukla mücadele edilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun vatandaşların objektiflik ölçütlerine bağlı kalarak sosyal yardımlarla desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Vali Dağlı özellikle kış aylarında, yardıma ihtiyacı olmakla birlikte çeşitli nedenlerle yardım başvurusu yapamamış vatandaşlara da ulaşılması ve gerçek ihtiyaç sahibi olan hiçbir vatandaşın mağdur edilmemesini istedi.



İl ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ile Samsun'da kimsesizlerin kimsesi olmaya ve ihtiyaç sahibi olup da devletin şefkat elini uzatmadığı hiçbir vatandaşı bırakmamaya yönelik çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Dağlı, vakıf çalışmalarında ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesini önemsediklerini ve bu konuda herkesten hassasiyet beklediğini söyledi.



Dezavantajlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde özellikle kadınlara yönelik yürütülen projelerle devletmillet kaynaşmasını sağlayarak, kadınların psikososyal ve sosyokültürel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlama çalışmalarını önemsediklerini dile getiren Dağlı, “İlimizde ihtiyaç duyulan her ilçede bu projelerin uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Valilik olarak ilçelerimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına öncülük ve rehberlik yapıyoruz ve bütün ilçelerimiz bu konudaki proje çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca ilçe Vakıflarımız tarafından hazırlanıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza sunulan VEFA projeleri ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerine temizlik ve bakım hizmetlerini sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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