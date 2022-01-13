Talha Ulvan Samsunspor’da Samsunspor devre arasındaki 4. transferini yaptı

– Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Talha Ulvan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, devre arasındaki 4. transferini sağ bek Talha Ulvan’ı alarak yaptı. Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden OudHeverlee Leuven’den transfer edilen Talha Ulvan ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Hoş geldin Talha Ulvan. Kulübümüz son olarak Jupiler Pro League ekiplerinden OudHeverlee Leuven U21 forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Talha Ulvan ile 3,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kırmızıbeyazlılar devre arası transfer döneminde şimdiye kadar Talha Ulvan haricinde Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Junior Tallo, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ve 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Sheldon Michael Louis Bateau’yu kadrosuna katmıştı.

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