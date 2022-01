Başkan Togar: “İlçemizdeki okul sayısını beklenilenin çok üstüne taşıdık”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Eğitime yapılan yatırımlar yarınlara yapılan yatırımlardır. Girişimlerimiz ile ilçemizdeki okul sayısını beklenilenin çok çok üstüne taşıdık” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' çerçevesinde okullara kazandırdığı yeni kütüphanelerde öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma etkinliği gerçekleştirip, söyleşi yaptı.



“Geleceğin anahtarı çocuklarımızda”

Geleceğin anahtarının bugünün küçüğü yarının büyüğü çocuklarda olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Eğitime yapılan yatırımlar yarınlara yapılan yatırımlardır. Bizde göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar eğitim için seferber olduk. Evlatlarımızın eğitim öğretim yuvalarında en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için fiziki, teknolojik ve bilişsel yönden tam manasıyla donatılmış okullarla ilçemizin dört bir yanını ördük. Girişimlerimiz ile ilçemizdeki okul sayısını beklenilenin çok çok üstüne taşıdık” diye konuştu.

Tekkeköy’de yeni okulların yapılmasına öncülük etmenin yanında mevcut okulların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığına vurgu yapan Başkan Togar, “Eğitim yuvalarının fiziki yapısının ve çevresinin en iyi duruma getirilmesi için tüm ekiplerimiz ile her daim görevde olduk olmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



Başkan Togar yeni yapılan kütüphanelerde öğrencilerle buluştu

Okullara kazandırılan kütüphanelerin son durumunu ve tespitlerini yerinde yapan Başkan Togar, “Okullarımıza kazandırmış olduğumuz kütüphanelerimizi bir bir gezdik. Öncelikle tespitlerimizi yaptık. Ardından öğrencilerimiz ile birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Sonrasında geleceğin teminatı öğrencilerimiz ile sohbet edip, söyleşi gerçekleştirdik. Gerçekten her okulumuzda farklı ve çok keyifli söyleşiler gerçekleştirdik. Biz de bu vesileyle öğrencilik yıllarımızı hatırlamış olduk” ifadelerini kullandı.

