Çalışır halde bıraktığı otomobili çalındı

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Mustafa İNANBarış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da sürücüsünün çalışır durumda bıraktığı otomobil çalındı. Otomobil, 700 metre uzakta terk edilmiş olarak bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi´nde öğrenim gören M.E.Ş. otomobilini çalışır halde yol kenarına park edip, markete girdi. Alışveriş sonrası marketten çıkan M.E.Ş., aracını bıraktığı yerde bulamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, markete 700 metre mesafede otomobili yine çalışır halde terk edilmiş buldu. Araç sahibine teslim edilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan M.E.Ş., "Marketteyken aracın lastik sesini duydum. Koşarak market içerisinden çıktığımda aracımın gittiğini fark ettim. Hemen polisi aradım. Aracımı yine aynı mahallede biraz uzak bir cadde üzerine bırakıp kaçmış" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU

2022-01-14 16:49:07



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