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Samsun'da FETÖ'den yargılanan 5 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis

İHA

Samsun'da FETÖ'den yargılanan 5 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 5 kişi yargılandıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan eski savcı K.T., eski hakim S.B., eski polis M.E.A., emlakçı M.K. ile esnaf N.S.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince bugün görülen davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 ayrı kişi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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