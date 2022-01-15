Minik öğrenciler ‘Aslan Hürkuş Kayıp Elmas’ filmini izledi

Samsun 19 Mayıs Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri sinema ile tanıştı. Öğretmenleri ile birlikte Bafra'da sinemaya giden 2/C ve 2/D sınıfı öğrencileri ‘Aslan Hürkuş Kayıp Elmas’ filmini izledi.

Sınıf öğretmenleri Şerife Durmaz ve Tülay Akıncı yapılan sinema etkinliği için şunları söylediler:

“Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara yeni nesil bilgi ve becerileri aktarma ve teknolojiyi sevdirmeyi amaçlayan bu filmi izlemelerini sağlayarak özellikle son yıllarda yapılan Milli Teknoloji Hamlesi’nin çocukların gönlünde yer bulabilmesini istedik. Üstelik bu yıl TEKNOFEST de şehrimiz Samsun’da gerçekleştirileceği için daha da fazla önem verdik. Neredeyse her saniyesi aksiyon, macera dolu bu animasyonu çok beğendik ve çocukların ilgileri süperdi.”

Film bitiminde çocuklar da beğenilerini alkışlarla gösterdi.

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