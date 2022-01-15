Samsun’a yeni okullar yapılıyor

– Samsun’da 2 adet anaokulu, 3 adet ilkokul ve 1 adet lisenin yapımı için inşaat çalışmaları devam ediyor. 7 okul inşası için ise ihale hazırlıkları devam ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yatırım döneminde il genelinde genel bütçeden karşılanan 18 adet okul binası yapım işi ve 3 adet derslik dışı bina yapım işi olmak üzere toplam 21 adet yapım işi bulunuyor. Toplam 18 adet (250 derslik) okul yapım işinden, 8 adet okul yapım işi devam ediyor. 6 adet okul yapım işi ihale hazırlıkları devam ederken, 4 adet okul yapım işi ise tamamlandı. Toplam 3 adet derslik dışı yapım işinden 3 adet atölye yağım işi de devam ediyor.
Yatırımlardan 2 adet anaokulu inşası, 3 adet ilkokul inşası ve 1 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesinin yapımına devam ediliyor. 1 ortaokul inşasının yapım ihalesi yapıldı. 2 anaokulu, 3 ortaokul, 1 Anadolu lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin yapımı için de ihale hazırlıkları devam ediyor.
10 milyon TL değerindeki 3 adet derslik dışı yatırım (atölye) inşaatının yapımı da sürdürülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.