Samsun’dan Almanya’ya uzanan sağlık eli

– Samsun’dan Almanya’ya iki dilde yapılan yayınla alanında uzman doktorlar Türkiye’deki obezite cerrahisi, tip 2 diyabet tedavisi ve saç ekimi konusundaki imkanları anlatarak Türk ve Almanları sağlık turizmine davet etti.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından yapılan programda Dr. Volkan Kınaş “Obezite cerrahisi”, Dr. Muzaffer Al “Tip 2 diyabetin tedavisinde medikal ve cerrahi yaklaşımlar”, Dr. Serra Hande Öcal “Saç ekim uygulamaları” konu başlıklarında sunumlar yaptı. Doktorların yaptığı sunumlar simultane olarak Almanca’ya da çevrildi.

Dr. Serra Hande Öcal, “FUE tekniğinde saç derisine kesi yapılmadan, saç kökleri lokal anestezi altında mikro motor uçlarla tek tek toparlandıktan sonra doğal saç çıkış yönü ve açısı göz önüne alınarak sağlıklı bir şekilde ekim işlemi gerçekleştirilir. DHICHOI tekniğinde ise özel kalemlerle greftler tek tek toparlanır ve kanal açılmadan direkt olarak ekim sağlanır. FUE tekniği 3 aşamalı bir işlemdir. DHICHOI tekniği 2 aşamalı bir işlemdir. Hangi hastamıza hangi tekniği uygulayacağımıza biz muayenemiz sonucunda hastamızla birlikte karar veririz” dedi.

Dr. Volkan Kınaş, “Bizim kliniğimize ameliyat için başvurduğunuzda süreci kısaca anlatmak istiyorum. Havaalanından ekibimiz alır hastanemize getirir. Tüm detaylı tetkikler yarım gün içerisinde tamamlanır. Tüm ameliyat öncesi tetkikler yarım gün içerisinde tamamlanır. Sizin için zamanın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Aynı gün içerisinde operasyona girmiş oluruz. Ameliyattan sonraki 2’nci, 3’üncü gün ise hastalarımızı memleketlerine yolcu edebiliriz. Tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi hastanemizde de ameliyatları kapalı yöntemle yapıyoruz. Ancak yüksek tecrübemizle birlikte ve bugüne kadarki biriktirmiş olduğumuz hasta miktarıyla birlikte operasyonlarımızı 3 delikten yapıyoruz. Dünyanın her yerinde bu ameliyatların 4 ya da 5 delikten yapıldığını biliyoruz. Ameliyattan sonraki 2. saatte hastalarımız kalkıp gezebilirler. Ameliyattan sonraki gün artık sıvı gıdayla beslemeye başlarız ve sonraki gün artık hastalarımız taburcuya hazırdır. Ancak güzel şehrimizde gezmekten hoşlandıkları için bir gün daha onları burada tutuyoruz” diye konuştu.

Dr. Muzaffer Al, “Uzun yıllardır dünyanın her yerinde farklı şehir ve ülkelerden tip 2 şeker hastalığı tedavisi için gelen hastalarımız var. Biz aslında yıllar önce bunun adımını atmıştık. Fakat bugün Almanya’daki bizi dinlemek isteyen oradaki vatandaşlara ve bu işle ilgilenen insanlara bilgiler verdik. Gelen soruları da cevapladık. Yaklaşık 400 milyon insan tip 2 şeker hastalığından muzdarip ve yılda 4 milyon insan şeker hastalığına bağlı organ hasarlarından dolayı hayatını kaybediyor. Günümüzdeki ilaç, insülin tedavileriyle belli oranda kan şekeri kontrolü sağlayabiliriz. Ama tabii ince bağırsak kaynaklı hormonlarımızın özellikle 1970 yılında varlığının tespit edilmesi ve tip 2 şeker hastalığını tedavi etmedeki başarıları anlaşıldıktan sonra artık ameliyatlarımızda ince bağırsağın son kısmındaki hormonları aktif edici yöntemlere yöneldik. Bu işleri yaparken de ince bağırsağın diğer görevlerini aksatmamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

