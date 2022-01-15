Başkan Deveci'den "Tarımsal üretimi çoğaltın ve kooperatifçiliği önemseyin" mesajı Atakum’da Kırsal Kalkınma Paneli

Atakum Belediyesi’nin düzenlediği, Türkiye’de tarımsal eğitim öğretimin başlamasının 176. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen panelde tarımda kooperatifleşmenin önemine vurgu yapıldı. Atakum Belediyesi Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum’dan tarımsal üretimi çoğaltın diyoruz” dedi.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Türkiye’de tarımsal eğitim öğretimin başlamasının 176. yıl dönümü ve Tarım Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Dünyada ve Türkiye'de Tarım ve Kooperatifçilik Gündemi’’ başlıklı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala’nın yaptığı panelde küresel ve ulusal ekonomik krizlere karşı kooperatifleşmenin önemine değinildi. Bazı çiftçilerin traktörleriyle geldiği panelin sonunda soru cevap bölümü de yapılarak üreticilerin merak ettiği konular aydınlatıldı.



“Stratejik eylemler olmak zorunda”

Tarımsal alanda atılacak her adımın son derece önemli olduğunun altını çizen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal şu ifadelere yer verdi: "Dünyada bundan sonraki süreç içerisinde tarımdan gıdadan daha stratejik herhangi bir şey, ürün olmayacak. Topraktan daha değerli varlık da madde de olmayacak. Altın mı daha değerli toprak mı dendiğinde toprak daha değerli hale gelecek. Dolayısıyla geçmişte farkına varmaksızın bilinçsiz tarımla gübreleme, ilaçlama ile tükettiğimiz hırpaladığımız toprağın geri kazanımı gerçekten zamansal olarak düşünüldüğünde en önemli stratejik eylem olarak gözüküyor. Toprak daha fazla kazanmak, kısa sürede rant elde etmek gibi birtakım heveslerin peşine düşülerek hırpalanacak bir şey değil. Bundan sonra atılacak adımlar geçmişteki hataları telafi edecek kadar önemli. Geçmişteki hataların bedelini gelecek nesillerin ödememesi için de daha stratejik eylemler olmak zorunda.”



“Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci üretimi destekleyen çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, "Toprağımızda üretmemiz gerekiyor. Toprağımızda ürettiğimizde pazara ulaştırabilmenin yolunu bulmamız lazım. Orada da kooperatifler devreye giriyor. Ülkemizde, tarımda başarılı olmuş ülkelerde kooperatif ve aile işletmeleri öncelikli; diğer ticari işletmeler üçüncü sırada. Biz tarımda aile işletmesi yerine tarımda kooperatifleşmenin olmasını savunuyoruz. O nedenle kooperatifin kurulmasına öncülük ettik. Özellikle kadın üreticilerin yoğunlukta üye olduğu onların ürettiklerinin pazara ulaştırabilecek bir kooperatifimiz var. Diğer ilçelerde de var. Ticaret Bakanlığı, valilik, büyükşehir belediyesi kooperatifleri bir araya getirerek kooperatifler birliği oluşturmaya da çalışıyoruz. Atakum tarımsal ve hayvancılık üretimini yoğun olabileceği bir coğrafyaya sahip değil ama; bir farkındalık yaratmaya, bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Tarıma ihtiyaç olduğunu tarıma dönmek gerektiğini Atakum'dan Samsun’dan duyurmaya çalışıyoruz. Samsun’un sesi biliyorsunuz gür çıkar, gür çıkmalıdır. O bilinçle biz Samsun’da Atatürk'ün bize işaret ettiği noktada ‘Tarımdan vazgeçmeyin, tarımsal alanda üretimi yoğunlaştırın, çoğaltın; hem iç pazarımıza hem de dış pazara ulaştırılsın’ diyoruz. Bu konuda Atakum Belediyesi olarak diğer kurumlarla iş birliği içerisinde öncülük etmeye yol gösterici olmaya hazırız" şeklinde konuştu.



Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Selen Gülhan Çam, İYİ Parti Bafra İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü ve İlçe Ziraat Odaları Başkanları, DİSK Genelİş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Atakum Kent Konseyi Tarım Meclisi Üyeleri, ilçe tarım ve orman müdürleri, kooperatif başkanları, ziraat mühendisleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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