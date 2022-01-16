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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

33 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA

Samsun'da hakkında 33 yıl hspis cezası bulunduğu ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

33 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hakkında 33 yıl hspis cezası bulunduğu ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri hakkında 33 yıl hapis cezası bulunduğu iddia edilen T.Y.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. T.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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