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Samsun'da yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA

Samsun'da yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Samsun'da yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Samsun'da kar yağışı merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi üzerine yalancı bahara aldanan bazı meyve ağaçları ile çiçekler çiçek açtılar. Açan meyve ağacı ve diğer çiçeklerin üzerine kar yağdı. Açan çiçekler karla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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