Samsun’da karla kapanan 27 kırsal mahalle yoluna 140 iş makinesiyle müdahale ediliyor

– Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 140 iş makinesi, 4 ilçede karla kapanan 27 kırsal mahalle yolunun açılması için mücadele ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi etkili olan kar yağışı ile birlikte tüm ilçelerde aralıksız tüm ekip ve araçlarıyla çalışıyor. Kapalı kırsal mahalle yollarını açmak için seferber olan ekipler 17 ilçede birden ulaşımın aksamadan sürmesi için planlı bir çalışma yürütüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri dün gece yarısından itibaren karla mücadelesini etkin bir şekilde sürdürüyor. İlkadım, Atakum, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde toplam 27 mahallenin kapanan yollarının açılması için Büyükşehir Belediyesi, 30 greyder, 20 traktör kepçe, 19 lastikli loder, 1 paletli loder, 37 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere 140 araçla mücadele ediyor.

140’ı operatör ve şoför ile 90’ı personel olmak üzere 230 kişilik kadrosuyla çalışan Büyükşehir Belediyesi, tuzlama ve solüsyon dökerek ulaşımın aksamadan sürmesi için aralıksız çalışıyor. Ekipler özellikle yüksek kesimlerde kalan mahallelerde vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında cevap veriyor.

Karla mücadele ekipleri, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ilk anından itibaren kırsal bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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