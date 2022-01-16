Samsun’da taksi ihalesine katılım şartları duyurusu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum, Tekkeköy, Terme ilçelerindeki Taksi Plakası ve Taksi Durak Yeri İhaleleri ile ilgili aranan şartları belirten yeni bir açıklamada bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesine çıkılan 'Ticari Taksi Plaka ve Ticari Taksi Durak Yeri' ihalelerine katılacak olan vatandaşlardan, özellikle 'aranan şartlar' ile ilgili yoğun soru iletilmesi üzerine yeni bir açıklama yapıldı.

'İhale Teknik Şartnamesi'nde belirtilmesine rağmen vatandaşlarca sıkça yöneltilen sorulara verilen cevapta şu bilgilere yer verildi: “İhaleye katılacak olan isteklinin en az bir yıldır Samsun ilinde ikamet ediyor olmak, İhaleyi kazanması durumunda ilgili meslek odasına kayıtlı olmayı taahhüt etmesi, İsteklinin ihaleyi kazanması durumunda ‘Ticari Araç Tahsis Belgesi’ almayı taahhüt etmesi gerekmektedir"



Ticari tahsis belgesi nasıl alınır?

Açıklamada ayrıca, ihale şartlarıyla ilgili detaylı şu bilgiler yer aldı: "Ticari Tahsis Belgesi Alma şartları; Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak ilgili SGK Müdürlüğünden ve Vergi Dairesi’nden kaydı olmadığını ibraz etmek. Emekli isteklilerimizde sadece vergi kaydı olmadığının ibrazı istenir. İsteklilerin B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve Tahsis Belgesi almak için başvurduğu gün itibariyle 66 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi Samsun Büyükşehir Belediyesi internet adresinde İlanlar Bölümü'nde yer almaktadır. Başvurular Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapılmaktadır"



İhaleler 20 Ocak Perşembe günü

'Ticari Taksi Plaka ve Ticari Taksi Durak Yeri ihaleleri, 20 Ocak Perşembe günü saat: 14.30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. Atakum, Tekkeköy ve Terme İlçelerinde Taksi Plakası ve Taksi Durak Yeri İhalelerine çıkılıyor. Atakent Taksi Durağında 2 adet taksi plakası ve 2 adet taksi durak yeri, Yeni Mahalle taksi durağında 2 adet taksi plakası ve 2 adet taksi durak yeri, Çobanlı İskelesi taksi durağında 2 adet taksi plakası ve 2 adet taksi durak yeri, Mimar Sinan taksi durağında 2 adet taksi durak yeri, Örnek Sanayi Sitesi taksi durağında 2 adet taksi durak yeri, Terme Devlet Hastanesi taksi durağında 4 adet taksi durak yeri.

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