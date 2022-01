Mutlu eden hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan yaşlı, hasta ve engellilere evde bakım hizmeti veriyor. Evleri temizleyen, bulaşıkları yıkayan ve yemek pişiren ekipler, vatandaşın duasını alıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personelince 17 ilçede toplamda bin 100 engelli ve yaşlı haftalık ve aylık periyodlarla evlerinde ziyaret ediliyor. Evin her tarafını süpürerek yerleri, cam ve kapıları silen belediye personelleri, odadaki her eşyanın tozunu alıyor. Banyo ve lavabolar deterjanlarla fırçalanarak temizlenirken, diğer yandan da bulaşıklar yıkanıp yemekler pişiriliyor. Saç sakal kesiminin yanı sıra ihtiyaç halinde çamaşırhane hizmeti de veriliyor. Sonrasında çalışanlar, engelli ve yaşlılarla sohbet ederek kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmelerinin önüne geçiyor. Temizlik ekiplerinden akabinde engelli ve yaşlıları, sağlık ekipleri de ziyaret ediyor. Tansiyon ve şekerleri ölçülerek durumlarını kontrol eden doktor ve hemşireler, kullandıkları ilaçları da takip ediyor. Ekipler, sağlık hizmeti kapsamında psikososyal destek ve fizyoterapi desteğinde de bulunuyor.

Evde bakım ve sağlık hizmetlerinden memnun olan engelli ve yaşlılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Yalnız yaşayan 61 yaşındaki ortopedik özürlü Necdet Çönte, böyle bir hizmetin parayla bile yaptırılamayacağını belirterek, ekipleri dualarla uğurladı. Çönte, “2.5 yaşındayken iğneden dolayı felçli oldum. Kardeşim var ama arada sırada geliyor. 3 yıl önce annemi kaybedince tek kaldım. Kovid hastalığından dolayı gelme gitme ortadan kalkınca ihtiyaçlarım arttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat ettim. Sağ olsunlar gelip her ihtiyacımı karşılıyorlar. Onlar geldiğinde bir hareket, güzellik, ses ve neşe geliyor. Yemeğimi ve evimin temizliğini yapıyorlar. İş bittiğinde ise muhabbet edip dertleşiyoruz. Bu da rahatlık veriyor. Böyle bir hizmeti kolay kolay kimse yapmaz. Parayla bile kimseye yaptıramazsınız. Allah razı olsun" diye konuştu.



“Güzel duygular yaşıyoruz”

8 yıldır Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda çalışan Ferhat Özdemir, yaşlı ve engellilere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Evlerine gidiyoruz. İhtiyaçlarını sorup iş paylaşımı yapıyoruz. Onlar bizi gördüğünde, biz de onları gördüğümüzde çok seviniyoruz. Banyolarını, odalarını temizliyoruz. Camlarını siliyoruz. Ortalığı süpürüp toz alıyoruz. Yemeklerini yapıp bulaşıklarını yıkıyoruz. Bunları yaptığımızda çok seviniyorlar. Bundan da çok mutlu oluyoruz. Anlatılmayacak kadar çok farklı duygular yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

14 yıllık belediye çalışanı Havva Özden ise, “2 çocuk annesiyim. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Aldığımız duaların etkisini de görüyorum. Eve gelip başımı yastığa koyduğum zaman da mutlu edip ayrıldığımız için şükredip huzurlu uyuyorum” ifadelerini kullandı.



Başkan Demir: “Engelli, yaşlı, hasta hepsinin yanındayız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile birlikte bir alışveriş merkezinde açılan Hanımeli El Sanatları Sergisi’ni ziyareti sonrası bu konuda bilgi vererek, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan engelli, yaşlı ve hasta tüm vatandaşların daima yanında olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi: “17 ilçemizde bin 100 kişiye bu evde bakım ve sağlık hizmetini veriyoruz. Bu sayı, ekiplerimizin çalışmalarıyla daha da artacak. İşlerini en iyi şekilde yapan ve davranışlarıyla onların gönüllerini fetheden çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

Ziyaret sonrası şehirdeki yatırımları de yerinde inceleyen Başkan Demir, kentin her alanda vizyonu yüksek, nezih ve örnek bir kent olması için gayretle çalıştıklarını da belirterek, “Yol ve içme suyu problemini gündemimizden çıkaracağız. 3 yıl önce 946 kırsal mahallemizde içme suyu temini noktasında sıkıntı yaşayan 401 mahallemiz vardı. Yaptığımız çalışmalar ile bu sayıyı 161'e düşürdük. 2022 yılında da aynı tempoyla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Samsun'un her alanda vizyonu yüksek, nezih ve örnek bir kent olması için gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

