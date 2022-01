Başkan Özdemir: “İlçemiz için yapılacak her şeyde iş birliğine açığız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İlçemiz için yapılacak her şeyde iş birliğine açığız. Dün olduğu gibi bugün de spor ve sporculara desteğiz devam edecek” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi ile Havza İlçe Müftülüğü işbirliği ile düzenlenen “Gençler sabah namazında buluşuyor” etkinliğine katıldı. Program kapsamında ilk olarak Kevser Camiinde kılınan sabah namazı sonrası katılımcılara Havza Belediyesi tarafından çorba ikramında bulunuldu.

Başkan Sebahattin Özdemir, “Genç olup da namaz kılmak, uykunun tatlı zamanında kalkıp namaza gelmek çok anlamlı ve çok güzel bir davranış. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek, gençlerimizin manevi gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlerde her zaman yer alacağız. Tüm gençlerimize katılımlarından ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise gençlerle olmaktan ve gençlere hizmet etmekten onur duyduğunu ifade ederek, “Günün en bereketli zamanında gençlerle bir aradayız. Sabahın bereketini ve güzelliğini onlarla yaşıyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Etkinliğe ayrıca Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, Vezirköprü Yurt Müdürü Gökhan Başaran, öğretmenler, antrenörler, her okuldan ve spor kurslarına devam eden kursiyerler ile yatılı Kur’an kursu öğrencileri katıldı.



Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve beraberindekiler program sonrası Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçede yapılan sportif faaliyetler ve yapılacak spor tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kasapoğlu, Başkan Özdemir’e kendirline vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederek, “Havza sportif anlamda önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza Belediyesi için sportif faaliyetlere her türlü desteğin verildiğini belirterek, “İlçemiz için yapılacak her şeyde iş birliğine açığız. Dün olduğu gibi bugün de spor ve sporculara desteğiz devam edecek. İlçemizdeki mevcut spor alanlarını geliştirmek ve yenilerini kazandırmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.