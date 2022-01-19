İnternette masaj salonu ilanı ile 74 bin 500 lira dolandırıldı

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Samsun'da internette masaj salonu ilanı ile irtibata geçen bir kişi 74 bin 500 lira dolandırılınca polise şikayette bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki V.A. internette bir ajansın verdiği masaj salonu ilanına inanarak verilen numarayla irtibata geçti. Masaj yaptırma vaadiyle kandırılan V.A. verilen hesaba 74 bin 500 lira para göndererek dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan V.A. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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