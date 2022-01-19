Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

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Samsun'da ormandan toplayıp buzdolabında muhafaza altına aldıkları mantardan yiyen 3 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yazın ormandan topladıkları mantarı buzdolabının dondurucusuna koyan aile dondurucudan çıkardıkları yabani mantarları yemek yaptılar. Mantardan yiyen baba F.Ş., eşi B.Ş. ve çocukları Ş.Ş. zehirlendi. Zehirlenen 3 kişi Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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