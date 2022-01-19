Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı 8 TL’ye satılmayan istavrit 25 TL’ye kapış kapış gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı 8 TL’ye satılmayan istavrit 25 TL’ye kapış kapış gitti

İHA

Fiyatların düşük olduğu zamanlarda satışların iyi olmadığını iddia eden balıkçılar, fiyatlar yükselince balığa olan rağbetin artmasını hem memnuniyetle hem de şaşkınlıkla karşıladılar.

Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı 8 TL’ye satılmayan istavrit 25 TL’ye kapış kapış gitti

Fiyatların düşük olduğu zamanlarda satışların iyi olmadığını iddia eden balıkçılar, fiyatlar yükselince balığa olan rağbetin artmasını hem memnuniyetle hem de şaşkınlıkla karşıladılar.
Karadeniz’in balık ambarı konumunda bulunan ve 60’ın üzerinde ile balığın gönderildiği Samsun’da 1 hafta önce kilosu 8 TL olan istavritin fiyatı 25 TL’ye, 10’ar TL olan mezgit ve barbunun kilosu da 20 TL’ye çıktı. Balık satıcıları fiyatların düşük olduğu zamanlarda balığa rağbet olmadığını ifade ederken, havaların soğumasıyla birlikte artan fiyatların etkisiyle balık satışlarında patlama yaşadıklarını ifade ettiler. 8 liraya satılan istavritten günde 10 kasa sattıklarını söyleyen balıkçılar, 25 TL'den ise günde 20 kasa sattıklarını açıkladılar.

“8 TL’yken 10 kasa sattığımız istavriti 25 TL’yken 20 kasa satıyoruz”
Vatandaşların balık pahalı olunca daha çok alışveriş yaptığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Birkaç gündür hava şartlarından dolayı kayıklar denize çıkamıyor. O yüzden balık eskiye nazaran az çıkıyor. 1 hafta önce 10 TL’ye sattığımız balıkları 2025 TL’ye satıyoruz. Yine de satışlarımız çok güzel. İstavriti 25 TL’ye daha çok satıyoruz. Vatandaş nedense ucuz olduğunda balığa ilgi göstermiyor. Fiyatlar pahalı olursa satışlarımız da o kadar fazla oluyor. İstavriti 8 TL’yken kimse almıyordu şimdi ise satışlar patlama yaptı. 8 TL’ye satarken istavritten günde 10 kasa satıyorduk şu anda ise 25 TL’den 20 kasa balık satıyoruz” dedi.

“Balık 8 TL olunca ‘bayat’ diyorlar, 25 TL olunca ‘3 kilo ver’ diyorlar”
Vatandaşların ucuz balığa bayat gözüyle baktığına dikkat çeken balık satıcısı Kurtça Aydın, “Balık pahalı ama işlerimiz eskiye göre arttı. Havalar soğudu, kar yağdı. Balıklar hem yağlandı hem de tatlandı. Fiyatların pahalı olmasına rağmen insanlar balığa ilgi gösteriyor. Elimizde ne mezgit ne hamsi ne barbun ne de istavrit kalıyor. Vatandaşlar balığın kilosu 810 TL olduğu zaman ‘bayat’ diyor almıyor. Fiyatın 25 TL olduğu görünce ise hiç sormadan, ‘35 kilo ver’ diyor. Bu işler ne yazık ki böyle” diye konuştu.
Fiyatların pahalı olduğunu belirten vatandaşlar, “Bizce balık fiyatları mevsimine göre çok pahalı. Tam anlamıyla istediğimiz balığı yiyemiyoruz. Somon alacaktım, 60 TL dediler. Bence 30 TL filan olması gerekir. Bu fiyatlardan memnun değiliz” ifadelerini kullanırken bazı vatandaşlar ise şunları söylediler:
“Balık fiyatları mevsim şartlarına göre fena değil. Kış var soğuktan denize çıkılmıyor. İstanbul’da fiyatlar daha pahalı. İstavritin pahalı olması da gerisinin gelmemeye başlamasından olabilir. Fiyatların artmasında denize çıkılmamasının etkisi var ama fırsatçılık da yapılıyor olabilir. Bence mezgit şu anda en fazla 15 TL olmalı. Hamsiyi ise buzhane olduğu için tercih etmiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte icra belgesiyle 56 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Sahte icra belgesiyle 56 bin lira dolandırıldı
Dyt. İpek: “Çocukların ara öğününde patlamış mısır tercih edilebilir”
YEREL HABERLER Dyt. İpek: “Çocukların ara öğününde patlamış mısır ...
Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
İnternette masaj salonu ilanı ile 74 bin 500 lira dolandırıldı
YEREL HABERLER İnternette masaj salonu ilanı ile 74 bin 500 lira ...
Genç kadın, yengesi tarafından bıçaklandı Yaralı kadın: "Beni öldürecek"
YEREL HABERLER Genç kadın, yengesi tarafından bıçaklandı Yaralı ...
14 kilo 774 gram esrar saklandığı fındık bahçesinde ele geçirildi
YEREL HABERLER 14 kilo 774 gram esrar saklandığı fındık bahçesinde ...
Başkan Kılıç: “Bafra'nın 30-50 yıl sonrasını planlıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Bafra'nın 30-50 yıl sonrasını ...
Başkan Özdemir: “İlçemiz için yapılacak her şeyde iş birliğine açığız”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “İlçemiz için yapılacak her şeyde iş ...
Samsunspor’da yabancı oyuncu krizi Junior Tallo’nun lisansı yabancı kuralı dolayısıyla çıkartılamadı
YEREL HABERLER Samsunspor’da yabancı oyuncu krizi Junior Tallo’nun ...
Samsun'da 15 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 15 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini kurtardı
YEREL HABERLER Soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini ...
OMÜ’de Kuzey Anadolu Medeniyeti Araştırma Merkezi kurulması planlanıyor
YEREL HABERLER OMÜ’de Kuzey Anadolu Medeniyeti Araştırma Merkezi ...
Karnından 10,5 kilo kitle çıkarılan genç kadın konuştu “Nefes alamıyordum, şimdi kendimi çok iyi hissediyorum”
YEREL HABERLER Karnından 10,5 kilo kitle çıkarılan genç kadın ...
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini kurtardı
YEREL HABERLER Soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini ...
Fuat Çapa: “Sezonun ilk devresinde kaybettiğimiz krediyi tekrar sağlamak istiyoruz”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Sezonun ilk devresinde kaybettiğimiz ...
Ladik’te yüz yüze eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ladik’te yüz yüze eğitime kar engeli
Havza'da 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü, Çarşamba otoparkına kavuşuyor
YEREL HABERLER Havza'da 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü, ...
Samsun’da 137 yasaklı ırk köpek bakım merkezine bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun’da 137 yasaklı ırk köpek bakım merkezine ...
Sandıkçı: “Büyükşehir ile uyum içinde çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Büyükşehir ile uyum içinde çalışıyoruz”
Samsun'da toplu ulaşıma yüzde 25 zam: Öğrenciye artış yok
YEREL HABERLER Samsun'da toplu ulaşıma yüzde 25 zam: Öğrenciye artış ...
Genel Müdür Bora: “Enerji verimliliği milli ve sosyal sorumluluk olarak görülmeli” YEDAŞ enerji verimliliğini anlattı
YEREL HABERLER Genel Müdür Bora: “Enerji verimliliği milli ve sosyal ...
Samsun'da fırtına ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Samsun'da fırtına ağaçları devirdi
Samsun'da sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki ele geçirildi
Ukraynalı denizcinin gemide asılı bulunmasında cinayet şüphesi: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Ukraynalı denizcinin gemide asılı bulunmasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.