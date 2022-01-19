Samsun'da 331 adet tehlike arz eden hayvan kayıt altına alındı

Samsun genelinde kısırlaştırma işlemi yapılan 331 adet tehlike arz eden köpeklere mikroçip uygulanarak, 'Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne(PETVET) kayıt işlemleri yapıldı.

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Ocak tarihinden itibaren sahipli kedi köpek ve gelincikler kimliklendirilerek 'Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde kayıt altına alınmaya başlamıştı. Akabinde 7 Aralık 2021 tarihli genelge ile pitbull, terrier, Japanese tosa, dogo Argentino, fila Brasilerio, American staffordshire terrier ve American bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılarak PETVET sistemine kayıt işlemleri ise 14 Ocak 2022 tarihinde sona erdi. Bu kapsamda Samsun genelinde kısırlaştırma işlemi yapılan 331 adet tehlike arz eden köpeklere mikroçip uygulanarak, PETVET sistemine kayıt işlemleri yapıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bildiğimiz gibi Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bahse konu Kanun’un 5. maddesi kapsamındaki Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (l) bendi; ‘Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır' şeklinde değiştirilmiştir" dedi.

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan hayvanların tasmasız dolaştırılamayacağını ifade eden Müdür Sağlam, "Genelgenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış American staffordshire terrier ve American bully ırkı köpeklerin doğum yapması beklenerek, doğum yapan anne ve yavrularının sahiplerince 4 aylık süre sonunda kısırlaştırıldıktan sonra Bakanlığımız PETVET sistemine kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıt altına alınan tehlike arz eden hayvanların ölümü halinde ise bakanlığımıza bilgi verilecek ve kayıttan düşürülmesi temin edilecektir. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı, genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Yasa uygulanmaya başlanmış olup, bu hükümlerin ihlali durumunda 14 bin 982 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilecek ve hayvanlara el konulacak ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecektir. Söz konusu hayvanların sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler, hayvan sahiplerinin dikkatine önemle arz olunur" diye konuştu.

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