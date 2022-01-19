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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukluk arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklandı

İHA

Samsun'da çocukluk arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi her iki bacağından da yaralandı.

Çocukluk arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklandı

Samsun'da çocukluk arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi her iki bacağından da yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan U.T.(24) her iki bacağından da yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.T. tedavi altına alındı. Yaralı genç, kendisini çocukluk arkadaşının kardeşi A.M.'nin bıçakladığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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