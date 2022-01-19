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Okul servisleri ilk kez 'ara zam' yaptı Dönem bitmeden zamlanan tarife de servisçiyi mutlu etmedi En ucuz öğrenci servis ücreti 337,5 TL, en pahalısı 775 TL

İHA

Okul servisleri ilk kez 'ara zam' yaptı Dönem bitmeden zamlanan tarife de servisçiyi mutlu etmedi En ucuz öğrenci servis ücreti 337,5 TL, en pahalısı 775 TL

Samsun’da okul servisleri ilk kez 'ara zam' yaptı. Servisçiler öğrenci taşıma tarifesine yapılan yüzde 25’lik zammı az bulurken, zammın en az yüzde 40 oranında olması gerektiğini ifade ettiler.
Toplu taşıma ücretlerine zam yapılan Samsun’da öğrenci servisi ücretlerine de yüzde 25 oranında zamlandı. Yapılan zamla birlikte tarihte ilk kez bir eğitimöğretim dönemi bitmezden tarifede değişikliğe gidilirken, aynı dönemde 2 kez zam alan servisçiler yine de zamdan memnun kalmadılar. Yeni zamlı tarife ile birlikte Samsun’daki en ucuz öğrenci servis ücreti 337,5 TL (şehir içi), en pahalı öğrenci servis ücreti ise 775 TL oldu.

“Hayatımda ilk kez ara dönemde tarife değişikliğine gidildiğini gördüm”
İlk kez dönem sonlanmadan yılda 2 kez tarifeye zam geldiğine dikkat çeken Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, “Öğrenci servislerine yüzde 25 oranında zam yaptık. Bu zam oranından hiç memnun değiliz. Normalde biz her sene ağustos ayında yılda 1 kez fiyat tarifesi çıkartıyorduk. İlk kez ara dönemde yeni tarife çıkartmak zorunda kaldık. Akaryakıt zamları belimizi büktü ve hala bükmeye devam ediyor. Okullar açıldığında eylül 2021’de 6 TL’den mazot alıyorduk, bugün neredeyse 15 TL’ye mazot alıyoruz. Akaryakıt fiyatlarının 2 kattan fazla artmasına rağmen biz o oranda bir zam talep etmedik. Yüzde 50 oranında bir zam bile bizi tatmin etmezken en azından yüzde 40 oranında bir zam talebinde bulunduk. Pandemide en fazla zarar gören meslek grubuyuz. 2020’den beri çok zor şartlar altında yaşam sürdürüyoruz. Çok uzun yıllardır servisçilik yapıyoruz. Hayatımda ilk kez ara dönemde tarife değişikliğine gidildiğini gördüm. İnşallah bu zorlu süreçten de çıkabiliriz” dedi.

Yeni zamlı tarifenin ardından öğrenci servis ücretleri
20212022 eğitim ve öğretim yılı servis aracı fiyat tarifesine göre; şehir içi 337,5 TL, Atakumşehir merkezi 381,25 TL, Tekkeköy şehir içi 381,5 TL, ÇarşambaSamsun 568,75 TL, BafraSamsun 612,50 TL, KavakSamsun 612,50 TL, TermeSamsun 625 TL, HavzaSamsun 775 TL, AsarcıkSamsun 756,25 TL ve LadikSamsun ise 775 TL oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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