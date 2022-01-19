Samsun’da öğrencilerden 20 Ocak anması

– Samsun’un Atakum ilçesinde bir ilkokul öğrencileri 20 Ocak 1989’da Samsunspor otobüsünün yaptığı kazada hayatını kaybedenleri hazırladıkları bir video ile andı.

Yunus Emre İlkokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yavuz Arslantürk ve öğrencileri kazada hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan’ı unutmadı. Okulda çekilip hazırlanan bir video ile 33 yıl önce kaybedilenlere dikkat çekildi.

Yavuz Arslantürk yalnızca bir video çalışmasında değil okulun her yerinde bu anının yaşatıldığını belirterek, “Yunus Emre İlkokulu’nun bir koridoruna Samsunspor 20 Ocak Koridoru olarak isimlendirdik. Sınıfların adı ve kapı giydirmelerinde de kaybedilenlerin isimleri yer alıyor. Ayrıca okulun kapalı spor salonuna da yakın zamanda kaybettiğimiz eski takım kaptanı ve başkanımızın ismi verilerek Emin Kar Spor Salonu oldu. Hazırladığımız anma videosunda emeği geçen okul müdürümüz, müdür yardımcılarımız, meslektaşlarım, Atakum Halk Eğitim Merkezi müdür ve müdür yardımcılarımız ile spor salonunu çizimleriyle güzelleştiren resim öğretmenimize, en önemlisi öğrencilerime desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Birlikte bu çalışmayı hazırladık. Anısı hep kalacak güzel bir çalışmaya birlikte imza attık” dedi.

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