İlkokul öğrencileri 3,5 ton atığı ekonomiye kazandırdı Başkan Demirtaş: "Gençlerimizi örnek projelerle 'sıfır atık' bilincinin arttırmalıyız"

Samsun’da Sıfır Atık Projesi kapsamında 100 okul arasından pilot okul seçilen Kalkancı İlkokulu’nda 455 öğrenci 3,5 ton atığı ekonomiye kazandırdı.

İlkadım Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarda yaptığı bilgilendirme toplantıları meyvelerini vermeye başladı. 100 okuldan pilot okul olarak seçilen Kalkancı İlkokulu’nda 13 sınıf 455 öğrenci 3 buçuk ton atık topladı.



“Bira aydan 10 Bin TL kazanım sağladık”

Okulda yürütülen proje hakkında bilgi veren Kalkancı İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, “Belediyemizin ‘Sıfır Atık’ bilgilendirme toplantısı sonrası okulumuzda 2b sınıf öğretmeni ve okul aile birliği sınıf annesi ile çalışmalara başladık. Öğrencilerimize verdiğimiz renkli poşetleri evlerindeki atıkları ayrıştırıp okulumuza getiriyorlar. Yaklaşık bir ay gibi kısa sürede öğrencilerimizle birlikte 3,5 ton atık topladık. Bu atıkları lisanlı firmalara vererek 10 bin TL’lik kazanım elde ettik” dedi.



“Hedef 26 ton atık”

450 öğrenciyle 450 ağaç kurtarma hedefi ile çıktıkları bu yolda 26 ton attık toplamak için özveri ile çalıştıklarını ifade eden Kalkancı İlkokulu 2B sınıf annesi, “Sıfır Atık” sorumlusu Cennet Kaya Uslu, “Çocuklarımızdan cam, plastik, metal, kağıt gibi geri dönüşebilen materyalleri toplamalarını istedik. Hedefimiz olan 26 ton atığa 2 aylık bir sürede ulaşabileceğimizi fark ettik” diye konuştu.



“Yerinde ayrıştırmaya teşvik ediyoruz”

Çevreye duyarlılık adına bu projeyi sahiplendiklerini belirten sınıf öğretmeni Adem Ekim, ”Çocuklarımıza çevreye duyarlılığı derslerimizde anlatıyoruz. Biz de bu anlattıklarımızı eyleme dönüştürdük. Bu kapsamda okullumuzdaki öğrenciler en başta da ülkemiz için önemli bir değer olan atıkları çöpe atmak yerine yerinde ayrıştırıyorlar. Havayı, suyu, toprağı koruyorlar. En büyük kazancımız bu bilinçle yetişen nesiller ile sıfır atığı toplumun tamamına yaymayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“Yaşanabilir bir İlkadım için sıfır atık”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Gençlerimizde böyle örnek projelerle sıfır atık bilincini arttırmalıyız. İlkadım ilçemizde görevli okul müdürlerimiz ile bir araya gelerek ilçemizde şimdiye kadar yapılan faaliyetleri değerlendirip projemizin önemini anlattık. 'Sıfır Atık Projemiz' ile eğitimde fark oluşturmaya devam edeceğiz. İdarecilik hayatım boyunca eğitim benim için hep ilk sırada yer aldı. 'Yaşanabilir Bir İlkadım İçin Sıfır Atık Projemiz’ ile okullarımızın desteğiyle Samsun'da tüm gözleri bu konuya çekmek istiyoruz. Eğitimimizi yeniden ayağa kaldırmak, canlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda okullarımıza en başta da ülkemiz için önemli bir değer olan ilkokullarımıza dokunarak geri dönüşebilen atık ürünleri ekonomiye kazandırarak, karşılığında alınan bedelin yine eğitim yuvalarına ve öğrencilerin eksiklerinin tamamlanmasında kullanarak eğitimde niteliği ve niceliği arttırmayı hedefliyoruz. Şunu unutmayın ki, bu şehrin en kıymetli varlıkları geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Bu kıymetli varlıkları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak bizlerin görevidir” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, İlkadım Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden "Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan bir belediye olduğunu sözlerine ekledi.



“Çöpünüz Altın Olsun Projesi’ni modernize edip devam edeceğiz”

Çöpün çöp olmadığı, çöp olmaktan çıkıp milli bir değere dönüştüğü ve halkta bir farkındalık oluşturan 'Çöpünüz Altın Olsun Projesi’ni daha ileriye taşıyacaklarını açıklayan Başkan Demirtaş şunları söyledi: "Bu projemiz halkımızda olumlu sonuçlar verdi. Bana göre ilçemizde iyi bir ses getirdi. Yeni yılla birlikte modernize edip devam edeceğiz."

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