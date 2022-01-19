Emin Kar Kütüphanesi açıldı

– Samsunspor’un simge isimlerinden Emin Kar’ın adının verildiği kütüphane bugün açılarak hizmete başladı.

18 Ekim 2021 tarihinde hayatını kaybeden Samsunspor'un eski kaptanı ve başkanı Emin Kar adına Samsun İlkadım Ataköy İlyas Kılıç İlkokulunda Üniversiteli Samsunsporlular iş birliği ile yapılan Emir Kar Kütüphanesi, bugün yapılan tören ile açıldı.

Kütüphane açılışına Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, Genel Kaptan Cenk İşler, Teknik Direktör Fuat Çapa, futbolcular Osman Çelik, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Ali Kılıç ve Basketbol Takımı Genel Menajeri Emre Ekim, basketbolcular, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Melis Kalkavan Erdoğan ve Sedat Uygun ile birlikte Emin Kar’ın oğlu Mustafa Kar katıldı. Açılışta, öğrencilere Samsunspor lisanslı Store 55 ürünleri hediye edildi.

Öte yandan Emin Kar, Samsunspor'un şampiyonluk için yarıştığı 20 Ocak 1989 yılında takım otobüsünün yaptığı kazada yaralanmış ve o günden sonraki hayatını tekerlekli sandalyeye mahkum olarak geçirmişti.

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