Ara tatil sünnet için uygun zaman

Ara tatilin sünnet için uygun zamanlardan biri olduğuna dikkat çeken Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Lokal ya da genel anestezi, ailenin ve çocuğun tercihi doğrultusunda gerçekleştirilebilir” dedi.

Sünnetin penisin başını örten derinin cerrahi yöntemle çıkarılması işlemi olduğunu ifade eden Liv Hospital Samsun’dan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, ebeveynlere önerilerde bulundu.



Medikal faydaları da var

Sünnetin dini nedenlerin yanı sıra medikal faydaları da olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Sünnet derisi ile penis başı arasındaki ılık ve nemli bölge, bakteri ve virüslerin çoğalması için uygun bir ortam haline gelir. Bu durum çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonlarına, erişkin dönemde de cinsel yolla bulaşıcı hastalıklara ve uzun vadede penisin onkolojik hastalıklarına sebep olmaktadır” diye konuştu.



Yenidoğan döneminden sonra yapılabilir

Sünnet için en uygun zamanın nasıl belirlenmesi konusunda da bilgiler aktaran Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, şunları söyledi:

“Biz cerrahlar çocuk doğduğu günden erişkin yaşa kadar istendiği an sünnet yapabiliriz. Fakat çocuklar için 2 yaş ile 5 yaş arası cinsel kimliğin oluştuğu dönem olduğu için psikolojik açıdan önerilmez. Ancak sağlık açısından bir gereklilik arz ediyorsa, cerrahi sünnet gerçekleştirilebilir. Bazı uzmanlar yenidoğan döneminde (ilk 1 ay) sünnet olurken bebeğin ağrı hissetmediğini belirterek yenidoğan döneminde sünnet önermektedir. Bu doğru değildir. Sünnet esnasında bebeğin kalp atımı hızlanmakta, tansiyonu yükselmektedir, dolayısıyla cerrahi işlemden dolayı strese girdiği aşikârdır. Benim önerim, yeni doğmuş sağlıklı bir bebeğe hayata alışma sürecinde cerrahi işlem stresini yüklemenin gereksiz olduğu yönündedir. Yenidoğan dönemini geçtikten sonra (1 aydan sonra) sünnet gerçekleştirilebilir. Bebeklik döneminde (02 yaş) kanama riski azalmakta ve iyileşme hızlı olmaktadır.”



“Ailenin tercihine göre anestezi yöntemi seçilir”

Anestezi yöntemlerine değinen Opr. Dr. Edirne, “İki yöntem de uygulanabilir. Lokal anestezide penis etrafına iğne ile anestezik madde enjekte edilmektedir. Penis uyuştuktan sonra sünnet gerçekleştirilir. Lokal anestezide yapılan anestezik maddeler nadiren penis dolaşımını olumsuz etkileyebilir, bu şekilde bir dezavantajı olabilir. Genel anestezide çocuk uyutulduktan sonra sünnet işlemi gerçekleştirilir. Bu yöntemde özellikle çocuğun yaşı büyükse psikolojik travmadan korunmuş olur. Lokal ya da genel anestezi, ailenin ve çocuğun tercihi doğrultusunda gerçekleştirilebilir” bilgisini verdi.



“Sünnet öncesi ve sonrasında bunlara dikkat”

Sünnet öncesinde çocuğun bir kez çocuk cerrahı tarafından muayene edilmeli, ardından da kan değerlerine bakılması gerektiğini işaret eden Dr. Edirne, “Sünnet saati belirlenir. Operasyon öncesinde anne sütü ile besleniyorsa 4 saat, normal besinlerle besleniyorsa 6 saat aç kalması planlanır. Sünnet sonrasında 2 saat daha aç kalır ve 2. saatte beslenmeye başlanır. Ardından ameliyat sonrası hekim tarafından son kontrolü yapılarak taburcu edilir. Sünnet planı yapıldığı takdirde hastamız geldiği gün hazırlığı yapılır, sünnetini olur ve 2 saat sonra da taburcu olur” dedi.

Opr. Dr. Edirne, sünnet sonrası evde bakımın nasıl yapılması gerektiğini ise şöyle anlattı:

“Sünnet sonrasında çocuğumuz normal hayatına dönebilir. Pansumanı 24 saat sonra ılık suya oturtarak açarız ve reçete ettiğimiz antibiyotik içerikli kremden her gün iki kez süreriz. Ağrı kesici şurup kullanırız. Tuvalet eğitimi olan çocuklarda 1 hafta süreyle sünnet külotu önerilebilir.”

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