Sarıcaoğlu: “Hayallerimizi birlikte hayata geçiriyoruz”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “İlçemiz için kurduğumuz tüm hayallerimizi birlikte hayata geçiriyoruz” dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, belediye bünyesinde görev yapan personel ile istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, çeşitli birimlerde çalışan personeller ile 2022 yılı değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi. Kardelen Düğün Salonunda yapılan toplantıya başkan yardımcısı, birim müdürleri, işçiler ve diğer personeller katıldı.

Toplantıda çalışan personele yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Sarıcaoğlu, belediye olarak mevcut imkânlar ile halka en iyi hizmetin nasıl verilebileceği ve mesai saatleri içinde dikkat edilmesi gereken konularında tavsiyelerde bulunarak tüm personelin çalışma esnasında yapması gerekenleri anlattı. Hep birlikte daha modern ve daha yaşanabilir bir Kavak için çalıştıklarını söyleyen Sarıcaoğlu, “Unutmayın ki ilçemiz için kurduğumuz tüm hayallerimizi birlikte hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

İstişare ve değerlendirme toplantısında işçilerin yeni yıllarını da kutlayan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, yeni yıl itibariyle personele müjde vererek, maaşlarını günümüz koşullarına göre ilave zamlar verilerek yeniden uyarladıklarını belirtti. Sarıcaoğlu, “Saat ve zaman ayrımı yapmadan gecegündüz ilçemiz için hizmet eden çalışanlarımızı imkânlarımız ölçüsünde ekonomik açıdan rahatlatmak istedik. Hayırlı uğurlu olsun güzel günlerde harcasınlar” şeklinde konuştu.

Tüm hedef ve çabalarının halka daha iyi hizmet sunmak olduğunu ifade ederek personelinde buna göre davranmasını isteyen Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:

“Hep birlikte içinde yaşadığımız ilçemiz için büyük hayallerimiz, projelerimiz var. Bu hayalimizin başında da Kavak’ı sadece Samsun’un değil Türkiye’nin yıldızı haline getirmek. Tüm bunları sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz. Kavak’ta görevde olduğumuz süre içinde çok büyük işler gerçekleştirdik. Şuan geldiğimiz nokta itibarıyla 91 mahallemizin her sokağında hizmetimiz, faaliyetlerimiz ve izlerimiz var. Bunları beraber gerçekleştiriyoruz. Bir yılı daha geride bıraktık. 8 yıla yakın bir süredir birlikte çalışıyoruz. Hepinizi kutluyorum ve sizlerle çalışmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum.”

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