Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren besinler

Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek besinler hakkında bilgiler paylaşan Diyetisyen Hilal Yazıcı, “Kışın bağışıklık sistemini koruyucu özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi önemlidir” dedi.

Kış mevsiminde havaların sıcaklığındaki değişimler ile birlikte genellikle yağlı ve şekerli besinlerin tüketiminin artış gösterdiğine dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Dyt. Hilal Yazıcı, kışın bağışıklığı güçlendirmek ve kilo almamak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.



İstenmeyen kilo artışları olabilir

Kış aylarında evde daha fazla vakit geçirildiği için fiziksel aktivitede azalma söz konusu olabileceğini vurgulayan Diyetisyen Hilal Yazıcı, “Fiziksel aktivitenin az olması, gecelerin uzaması nedeniyle televizyon ve telefon başında fazla zaman geçirilmesi ve atıştırmalık tüketiminin artmasından dolayı istenmeyen kilo artışları olabilmektedir. Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunun korunması sağlığımız açısından önem taşımaktadır” diye konuştu.



Bağışıklık sistemini A ve C vitamininden zengin besinlerle koruyun

Dyt. Hilal Yazıcı, önerilerini şöyle sıraladı:

“Bağışıklık sistemini koruyucu özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. E vitamini de sağlam bir bağışıklık sistemi için etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmaktadır. E vitamini, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, ceviz gibi yağlı tohumlarda bol miktarda bulunur."



Kış aylarında haftada 23 kez balık tüketilmeli

Güçlü kemik ve diş sağlığının olmazsa olmazı D vitamininin güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamin olduğunu ifade eden Dyt. Hilal Yazıcı, “D vitaminin besinlerle alımı oldukça sınırlıdır. Kış aylarında yetersiz güneş ışınları, vücudun D vitamini gereksinimini karşılayamaz. Özellikle kış aylarında havanın güneşli olduğu zamanlarda mümkün olduğunca güneşten faydalanılmalıdır. Balık D vitamini, beyin fonksiyonlarının gelişimi için gerekli çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3), kalsiyum, fosfor, selenyum, iyot mineralleri ve E vitamini içerir. Bu nedenle kış aylarında haftada 23 kez balık tüketilmelidir" şeklinde konuştu.



Kilo kontrolünün sağlanması için şekerli besinlerden uzak durulmalı

Kış aylarında kilo kontrolünün sağlamasında şeker ve şekerli besinler yerine tam buğday ekmeği tavsiyesinde bulunan Dyt. Hilal Yazıcı, “Tahıllı makarna, bulgur gibi tam tahıl ürünlerinin tüketilmesine özen gösterilmesi, yüksek enerjili hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlılarına ağırlık verilmelidir. Vücutta yapım ve onarımdan sorumlu proteinler, bağışıklık sisteminin en önemli parçalarındandır. Yeterli ve dengeli alınan protein vücut direncinin korunmasında etkilidir. Yumurta, peynir, süt, yoğurt, kırmızı ve beyaz et gibi protein kaynakları günlük yeteri kadar tüketimi elzem besin kaynaklarındandır” ifadelerini kullandı.

