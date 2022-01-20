Samsun’da karla mücadele

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışması sonucunda ilde kapalı yol bulunmuyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı seferberliği kesintisiz sürdürüyor. Toplam 140 araç ve 230 kişilik ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma faaliyetleri için 7/24 çalışıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, gün boyunca yolların kapanmaması için mesaisini sürdürüyor. Kentte bugün itibariyle kapanan mahalle yolu kalmadı. Şu anda sadece Alaçam ilçesinde karla mücadelesini sürdüren ekipler, yollardaki don ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sağlık çalışanlarının, ambulansın ulaşımı konusunda da zorluk yaşanan bölgede acil müdahale ekipleri yolları hemen açtı.



“Karla mücadelede de örneğiz”

Kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hem merkezlerimizde hem de kırsalımızda hazırlıklarımızı yapmıştık. Kar yağar yağmaz da arkadaşlarımız harekete geçti. Kapanan yollar ulaşıma açıldı. Sorun olan yerlere de çok hızlı bir şekilde müdahalemizi yapıyoruz. Ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor" dedi.

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