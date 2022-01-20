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Müdür Yiğit'ten öğrencilere: "Eksiklerinizi belirleyip kendinizi yenileceğiniz kısa bir mola zamanı"

İHA

Müdür Yiğit'ten öğrencilere: "Eksiklerinizi belirleyip kendinizi yenileceğiniz kısa bir mola zamanı"

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğrencilere seslenerek, "Dönem boyunca gösterdiğiniz çabanın bir belgesi olan karnelerinizden hareketle eksiklerinizi belirleyip kendinizi yenileyeceğiniz kısa bir mola zamanı" dedi.
20212022 eğitimöğretim yılının birinci dönemi 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Birinci dönemin sonu dolayısıyla bir açıklama yapan Murat Yiğit öğrenci, öğretmen ve velilere seslendi. Müdür Yiğit, "Eğitimin temel merkezi okuldur, sağlık açısından tüm önlemlerimizi alarak başladığımız 20212022 eğitimöğretim yılımızın birinci dönemini tamamlıyoruz. Öğrencilerimizi çağın yeterliliklerine göre yetiştirmeye gayret gösterirken çeşitli projeler, materyaller ve etkinliklerle öğretmenlerimize ve öğrencilerimize destek olmaya çalışıp; sorgulayan, araştıran, bireysel farklılıklarının bilincinde ve özgüveni yüksek bireyler olması konusunda öğrencilerimize yol göstermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
Öğrencileri tebrik eden Müdür Yiğit, "Sizler bizim güçlü yarınlarımızsınız. Karne heyecanınızı tüm kalbimle paylaşıyor, hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Dönem boyunca gösterdiğiniz çabanın bir belgesi olan karnelerinizden hareketle eksiklerinizi belirleyip kendinizi yenileyeceğiniz kısa bir mola zamanı. Her kitap yeni bir dünyadır; hepinize farklı dünyaların kapılarını kitaplar ışığında araladığınız, huzurla geçireceğiniz bir tatil diliyorum. Varlığınızla renklenen okullarımızda heyecanla sizleri bekliyor olacağız" şeklinde konuştu.

"Öğrencilere yeni değerler kazandırdınız"
Öğretmenlerin eğitim sisteminin bir mihenk taşı olduğunu söyleyen Yiğit, "Tüm dünyayı etkileyen pandemi koşullarında çocuklarımız için gösterdiğiniz çaba, verdiğiniz emek yadsınamaz. Öğrencilerimizin içindeki yetenekleri, güzellikleri ortaya çıkararak yeni değerler kazandırdınız. Sizler eğitim sistemimizin mihenk taşısınız. Bu dönemi başarıyla geçirmemizde katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sağlık dolu bir ara tatil geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Nitelikli bir tatili en iyi şekilde planlayacağınıza eminim"
Velilerin ara tatili iyi bir şekilde planlamasın gerektiğine dikkat çeken Yiğit, "Amacımız çocuklarımızın iyi bir evlat, iyi bir vatandaş ve en nihayetinde iyi bir insan olmaları yolunda onlara rehberlik etmektir. Emekleriniz ve işbirliğiniz için teşekkür ederim. Çocuklarımızın ihtiyaç duydukları nitelikli bir tatili en iyi şekilde planlayacağınıza eminim. Sağlıkla ve huzurla geçecek yeni dönem için iyi bir ara tatil olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.
Müdür Yiğit açıklamasını şöyle tamamladı:
“Eğitimöğretim hedeflerimize ilerlerken, öğretmenlerimizin gayreti ile kendini tanıyan, bilimin aydınlık yolunda yürüyen, ülkesine sahip çıkan, geleceği inşa eden nesillerin yetişeceğine inanıyor, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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