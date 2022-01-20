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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Yarıyıl tatili ertelenen tedaviler için fırsat’

İHA

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Yarıyıl tatili, çocukların eğitim öğretim hayatından geri kalmamak için ertelenen kulak burun boğaz hastalıklarının tedavisi için iyi bir fırsattır" dedi.

‘Yarıyıl tatili ertelenen tedaviler için fırsat’

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Yarıyıl tatili, çocukların eğitim öğretim hayatından geri kalmamak için ertelenen kulak burun boğaz hastalıklarının tedavisi için iyi bir fırsattır" dedi.
Zamanında tedavi edilmeyen bademcik, geniz eti ve kulakta oluşan sağlık sorunlarının kronikleşerek çocukluk çağındaki kişilerde sık hastalanma, solunum ve yutma güçlükleri oluşturduğuna dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "20212022 eğitimöğretim yılı birinci dönemi sona eriyor. Yarıyıl tatili çocukların kişisel teşhis ve tedavi için de önemli bir fırsat. Özellikle eğitim öğretim hayatından geç kalmasın diye ertelenen cerrahi işlemler için değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Sıkça görülüyor
Opr. Dr. Davut Tepe, şu bilgileri verdi:
“Çocuklarda kulak burun boğaz hastalıkları deyince aklımıza gelen 3 sağlık sorunu vardır ve bunların tedavisinde bazı durumlarda ameliyat gerekebiliyor. Bunlar kronik tonsillit (bademcik iltihabı), geniz eti büyümesi ve kulakta sıvı oluşmasına bağlı problemlerdir. Bu problemler kış ayları ile beraber eğitim hayatı içinde çocuklarında bir arada olduğu kapalı alanlarla birlikte nüksederek sıkça görülmektedir. Bu durum çocuklarda işitme kaybı, uyku da nefes alma problemi, ağız kokusu, horlama, sık boğaz enfeksiyonları sebebiyle okuldan geri kalmaya ve büyüme gelişme geriliğine sebep olabilirler. Bu anlamda bu sağlık sorunlarının tedavisinde yarıyıl tatili iyi bir fırsattır. Bu tedavilerin sonrası bir haftalık istirahat süreci yeterlidir. Burada uygulanacak cerrahi işlemler genel anestezi altında yapılmaktadır. Hasta aynı gün taburcu edilebilmektedir. Bazı durumlarda geniz eti, bademcik, kulaklarla ilgili tedavi aynı anda yapılabilmektedir. Çünkü bu sağlık sorunları birbirini tetikleyen problemlerdir. Bademcik ameliyatları sonrası diyet yapılması gerekmektedir. Özellikle yumuşak, sulu ve ılık gıdalar tüketilmelidir."

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