Mezarlığın demir kapısını çalmaya 2 gözaltı

Samsun'da mezarlığın demir kapısının çalınması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye ait mezarlığın demir kapısı çalındı. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu mezarlığın demir kapısını M.Ö.(37) ve F.A.'nın (28) çaldığını tespit etti. Olayla ilgili M.Ö. ve F.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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