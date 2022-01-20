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Samsun'da 'futbol şehitleri'ne kan bağışlı anma töreni

DHA

Samsun'da 'futbol şehitleri'ne kan bağışlı anma töreni


Barış BUDANOĞLU Mustafa İNAN Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) - Samsun'da, 20 Ocak 1989 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan için anma töreni düzenledi.
Türk futbolunun en acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynanacak karşılaşma için Malatya´ya giden Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, Samsun´un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışarak uçuruma yuvarlanmış ve kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, Zoran Tomiç ise Sırbistan´da altı ay komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.
MEZAR BAŞINDA DUALAR EDİLDİ
Kazanın 33´üncü yıldönümünde elim kazayı hatırlatmak için Asri ve Kıranköy Mezarlıklarında anma töreni düzenlendi. Teknik Direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan´ın Asri ve Kıranköy mezarlıklarındaki mezarı başına çelenk koyuldu ve dua edildi. Asri mezarlıkta bulunan ve kazada yaralanıp yıllar sonra vefat eden menajer Yüksel Özkan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski yöneticilerden Tarık Kaptan, eski başkanlarından Emin Kar ve Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat´ın da Kıranköy mezarlığındaki kabri başında dua yapıldı.
ZİYARETİN ARDINDAN 'KAN BAĞIŞI'
Mezarlık ziyaretlerinin ardından 20 Ocak Samsunspor şehitleri anısına kulüp ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası için Cumhuriyet Meydanı´nda kan bağışı yapıldı. Kızılay Kan Bağış istasyonundaki programa Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor Futbol Kulübü Genel Müdürü Soner Soykan, Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, Teknik Direktör Fuat Çapa, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve taraftarlar katıldı.
VALİ DAĞLI: GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU
Programda konuşan Vali Dağlı, "Burada aslında biz iki olayı birleştirmiş oluyoruz. Samsunsporumuz ile Türk Kızılayı'nın birlikteliğinde güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Tabi onlar vefat etti ancak yeni canlara, yeni kanlara ihtiyacımız var. Bu manada Samsunspor sevdalıları böyle program yapmayı teklif etti. Bizde son derece güzel olacağını söyledik. İnşallah bir derde derman olurlar, bir ihtiyacı olan hastamızı sağlığına kavuştururlar ve yeni canlar bu şekilde varlık bulmuş olur. Vefat edenlerin ardından tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz" dedi.
SAVAŞ BOYAR: DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜRLER
Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, "Kazanın anısına bugün kampanyayı başlattık. Umut ediyoruz ki kampanyaya yeterli sayıda bağış yapılır ve şifaya ihtiyacı olan hastalarımıza derman olur. Kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbol şehitlerine kabri başında anma
Kan bağışından detaylar
Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı röportajı
Samsunspor Kulübü başkan vekili Savaş Boyar röportajı
Teknik Direktör Fuat Çapa röportajı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir röportajı
DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN, Gökhan İÇKİLLİ
2022-01-20 17:59:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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