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Samsunspor aşkı tüm yolları açtı Terme Belediyesi ekipleri, karla kaplı 100 km’lik yolu açtı

İHA

Samsun Terme Belediyesi, Samsunspor maçı öncesinde vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamaması için yaklaşık 100 km'lik karla kaplı yolu kullanıma açtı.

Samsunspor aşkı tüm yolları açtı Terme Belediyesi ekipleri, karla kaplı 100 km’lik yolu açtı

Samsun Terme Belediyesi, Samsunspor maçı öncesinde vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamaması için yaklaşık 100 km’lik karla kaplı yolu kullanıma açtı.
Soğuk hava etkisinin altında olan Samsun’da birçok ilçede yollar ve kırsal kesim karla kaplandı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ise 21 Ocak Cuma günü kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kar yağışının etkili olduğu Terme ilçesinde belediye ekipleri hem vatandaşların mağduriyet yaşaması hem de maça gidecek taraftarların ulaşımda aksaklık yaşamaması için karlı kaplı yolları açtı.
Örencik, İlimdağ, Ambartepe, Kesikkaya ile Kocamanbaşı Mahalleleri ile birlikte ara sokaklar dahil toplamda yaklaşık 100 km yolu kardan temizleyen ve ulaşıma açan Terme Belediyesi ekipleri, tüm gün uğraşarak ilçede kardan dolayı ulaşıma kapalı yol bırakmadı. Yapılan çalışmaları kayıt altına alan personel ise, karla mücadelede çektiği videoda şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili Termeli hemşehrilerimiz, Samsunspor’umuzun Kocaelispor ile oynayacağı maçta bütün Termelilerin statta olmasını isteriz. Bundan dolayı da karla kaplı yollarımızın tamamını açıyoruz. Samsunspor’umuza Süper Lig yolunda başarılar dileriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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