Adam bıçaklayıp kaçtı, evini ateşe vererek yaktı Dumandan zehirlenerek hastanelik olan şahıs tedavi altına alındı

Samsun'da gündüz bir kişiyi bıçaklayan, akşam da kendi evini ateşe vererek yakan şahıs, dumandan zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 8. katında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki E.K., bir çay ocağında otururken yanında oturan F.A.'yı aniden bıçaklayıp kaçtı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı adam tedavi altına alındı.



Olay anı kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olaydan sonra kaçan E.K.'yi takibe alan polis dün akşam evinde olduğunu tespit etti. Evinin kapısına gelen polislere kapıyı açmayıp direnen, evini yakacağını ileri süren E.K.'nin bu tutumu karşısında polis ekipleri evin yanından uzaklaştı. Ancak E.K. yine de evini ateşe vererek yaktı. Evdeki eşyalar alev alev yanarken, E.K. ise balkona çıkıp alevlerden kaçmasına rağmen dumandan zehirlenmekten kurtulamadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, dumandan zehirlenen E.K. baygın halde ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.