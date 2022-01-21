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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Grip vakaları omicronu geçti'

İHA

Dahiliye Uzmanı Dr. Özkan Akyol, bazı illerde (influenza) grip vakalarının omicron vakalarından daha fazla olduğunu söyledi.

'Grip vakaları omicronu geçti'

Dahiliye Uzmanı Dr. Özkan Akyol, bazı illerde (influenza) grip vakalarının omicron vakalarından daha fazla olduğunu söyledi.
Geçen yıl influenza vakalarının neredeyse sıfıra yakın olduğunun altını çizen Liv Hospital Samsun Dahiliye Uzmanı Dr. Özkan Akyol, “Geçen yıl influenza vakası sıfıra yakın yani çok azdı. Tabii ki bu durumda geçen yıl maske takılıyor olmasının, mesafe kuralı uygulanmasının ve hijyen konularına dikkat edilmesinin çok büyük etkisi vardı. Fakat 2021’nin son dönemiyle 2022 yılının başlangıcından itibaren influenza vakalarında çok ciddi bir patlama oldu. Neredeyse bize başvuran 10 kişiden 7’si influenza ile savaşıyor ve ağır geçiyor” dedi.
İnfluenzadan yatan hasta sayısının oldukça yüksek olduğunu belirten Uzm. Dr. Özkan Akyol, “Yapılan araştırma ve hazırlanan raporlara göre influenza vakaları tüm incelenen örneklerde yüzde 21 oranında. Hatta bazı illerde Omicron’u geçti. Özellikle 65 yaş üzeri hastalarda influenza sonrasında zatürreye çeviriyor. Yaşlı hastalarımız ne yazık ki yoğun bakımda yatmak durumunda kalıyorlar, durumları ağırlaşıyor. Mart’ın sonuna kadar influenza vakalarını görmeye devam ederiz. Grip aşısını yaptırmayanlar mutlaka yaptırmalı ve mesafe kuralına uymalı. İnfluenzaya da aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnfluenzadan hastanede yatan hastamız çok büyük ölçüde artış gösterdi, hastalık ağır seyrediyor. O da damlacık yoluyla ve kişilerin yakın temasıyla bulaş gösteriyor. İş yerlerimizde, okullarda ortam havalandırılması, maske, hijyen, mesafeye dikkat etmeliyiz. Özellikle 65 yaş üstünde, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananların mutlaka bu yıl da hem Covid hem de grip aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Aşı yaptırmak çok önemli. Hasta kişilerle mutlaka mesafeli durmalı, maske takmalıyız. Hastalık belirtimiz varsa aile büyüklerimizden mutlaka uzak durmalıyız” diye konuştu.

“Bu yıl yüzde 300’lük artış oldu”
2020’de influenza vakalarının gelen veriler arasında sıfıra yakın olduğunu belirten Dr. Akyol, “2021’de gelen vakaların yüzde 40 gibi bir bölümünü influenza hastaları oluşturuyor. Duruma bakıldığında vakalarda yüzde 300’lük bir artış var. Bunda özellikle insanların evde kapalı kalması, bağışıklık sistemlerinin baskılanması, çocukların da dışarıya çıkartılmasının etkisi var. Okulda virüsü kapan çocuk, ev içinde aile ile çok daha fazla temas ediyor. İş yerlerimizde havaların soğuması ile havalandırma süresi azaldı hatta yok denebilir. Maske kullanımına dikkat azaldı ve el hijyenine de önem verilmediği ve grip aşısı da nadir yapılabildiği için bu yıl influenza vakalarında belirtili vakalar olarak çok ciddi bir artış var. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım; grip ağır seyrediyor ve omicronu geride bıraktı” şeklinde konuştu.

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