19 Mayıs'ta öğrencilerin karne heyecanı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 2 bin 700 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Kaymakamı İbrahim Civelek, ”20212022 eğitimöğretim yılının birinci dönemini bitirdik. Çocuklarımızın eğitimi çok önemli ama can güvenliği, sağlığı da onun kadar önemli. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri, ilçemizde bugün itibariyle yarıyıl tatiline giriyor. Öğrencilerin güzel bir dinlenme süresi geçirmelerini istiyoruz" dedi.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ise "Sevgili öğrencilerimize tatil dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini tavsiye ederek karne alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından minik öğrencilere karneleri ve hediyeleri Kaymakamı İbrahim Civelek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.