AVM'de Tiyatro Festivali

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), sömestir tatilinde çocuklar için ‘Tiyatro Festivali’ düzenledi.

20212022 eğitim ve öğretim yılının yarısını tamamlayan çocuklar için aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşamalarını hedefleyen Yeşilyurt AVM, birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2122 Ocak’ta Miniclub oyun alanına karnesi ile gelen çocuklara, National Geographic Kids eğitici çocuk kitabı hediye edecek.

Yeşilyurt AVM’den etkinlik hakkında yapılan açıklamada, “Sömestir tatili boyunca cumacumartesipazar günleri gerçekleşecek Tiyatro Festivali’nde; ünlü Türk büyüklerimiz den biri olan, hikayelerine konuk olacağımız, kah göl olacağımız kah yoğurt kovası ve çokça eğleneceğimiz ‘Nasreddin Hoca’; tüm amacı mikroplar konseyinin başına geçmek olan Bay Mikrop un prensesi ve tüm krallığı hasta etme çabası ve aşçının bu duruma karşı bir çare bulmasını konu alan oyunumuz ‘Vitamin Mutfağı’; tek amacı daha fazla para kazanmak olan ve para kazanırken doğayı kirletmekten çekinmeyen birinin hikayesi ‘Atık Adası’; Tik ve Tak adlı iki kafadarın maceralarla dolu hikayesini izleyeceğimiz ’Zamana Karşı Masallar’; diş fırçalamak ve dengeli beslenmek istemeyen bir çocuğun hikayesini izleyeceğimiz ‘Beyaz Gülücükler’. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezimizde geleneksel bir şölene dönüşen sömestir etkinliklerine her yaştan ziyaretçilerimizi davet ediyoruz” denildi.

Yeşilyurt AVM Çocuk Tiyatro Festivali programı şöyle:

21 Ocak Cuma: Nasreddin Hoca 1.seans 14.00, 2.seans 16.00

22 Ocak Cumartesi: Atık Adası 1.seans 14.00, 2. seans 16.00

23 Ocak Pazar: Zamana Karşı Masallar 1. seans 14.00, 2.seans 16.00

28 Ocak Cuma: Beyaz Gülücükler 1.seans: 14.00, 2. seans 16.00

29 Ocak Cumartesi: Vitamin Mutfağı 1.seans 14.00, 2.seans 16.00

30 Ocak Pazar: Atık Adası 1.seans 14.00, 2.seans 16.00

4 Şubat Cuma: Zamana Karşı Masallar 1. seans 14.00, 2.seans 16.00

5 Şubat Cumartesi: Beyaz Gülücükler1.seans 14.00, 2. seans 16.00

6 Şubat Pazar: Nasreddin Hoca1.seans 14.00, 2.seans 16.00

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