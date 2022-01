Rektörden öğrencilerin içini ısıtan hareket Rektör Ünal’dan öğrencilere sıcak çorba

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kütüphanede sınava hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram etti.

OMÜ’de öğrenciler, devam eden güz dönemi sınavlarına 24 saat açık olan Merkez Kütüphane’de hazırlanıyor. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve eşi Süheyla Ünal da Merkez Kütüphane’de yoğun bir tempoyla yarıyıl sonu sınavlarına (final sınavları) hazırlanan öğrencilere çorba servisi yaparak gençlerin sıcak molasına eşlik etti.

Üniversite bünyesindeki Üniversiteli Akil Gençlik (ÜniAK) Topluluğu’nun; “Çorbada Tuzumuz, Gönlümüzde Yeriniz Var” sloganıyla OMÜ Merkez Kütüphanesi'nde sınav haftalarında her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği çorba ikramı kapsamındaki programda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, eşi Süheyla Ünal ile birlikte öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Etkinlikte ayrıca ÜniAK Topluluğu Başkanı Mert Yurdasay ile Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Onur Şen, Öğrenci Temsilcisi Enes Melih Aktürk, Topluluk üyeleri ve Kütüphane çalışanları katıldı.

Çorba ikramının ardından Rektör Ünal ve eşi Süheyla Ünal, ÜniAK Topluluğu Başkanı ve Öğrenci Temsilcisi Enes Melih Aktürk’ün eşliğinde, sınav heyecanı yaşayan öğrencilerle sohbet edip kendilerine başarı dileklerini iletti.



Ünal: “OMÜ olarak bütün çalışma ve girişimlerimizin odak noktasında elbette öğrencilerimiz var”

Kütüphane’nin her bir katını ziyaret edip sıkı bir şekilde ders çalışan öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Ünal, sınavlara sorunsuz ve rahat bir şekilde hazırlanmaları için Merkez Kütüphane’nin öğrencilerin daima hizmetinde olduğunu vurgulayarak, “OMÜ olarak bütün çalışma ve girişimlerimizin odak noktasında elbette öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizin stressiz ve rahat bir biçimde sınavlara konsantre olabilmeleri adına Merkez Kütüphanemiz sınav haftasında 24 saat hizmet veriyor. Kütüphanemiz de zaten aldığı sertifikalarla kalitesini belgeledi. Bu akşam öğrencilerimizle içi içe olduk ve kendilerinin öneri ve taleplerini dinledik. Bütün öğrencilerimize sınavlarda muvaffakiyet diliyor, Kütüphane çalışanlarımıza da emek ve fedakârlıkları için şükranlarımı iletiyorum” dedi.



Geleneksel hâle geldi

OMÜ'de öğrencilerin içini ısıtıp moral ve motivasyonlarını arttıran çorba ikramını geleneksel hâle getirdiklerini hatırlatan ÜniAK Topluluğu üyeleri de ağır pandemi koşullarının ardından öğrencilere yeniden çorba ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Topluluk üyeleri, çorba dağıtımı için gerekli destekleri esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a teşekkürlerini sundu.

Vize ve final dönemlerinde Merkez Kütüphane’de sınavlara hazırlanan öğrencilere 'sıcak bir mola' diyen ÜniAK Topluluğu, çorba ikramıyla öğrencilerin gönlünü kazanıyor. Zorlu sınav haftası boyunca öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Kütüphane girişinde stant kuran ÜniAK Topluluğu, sıcak çorba servisiyle öğrencilere destek oluyor.

OMÜ'nün Kurupelit Kampüsü'nde bulunan Merkez Kütüphane'de 17 Ocak’ta başlayan çorba ikramı, 22 Ocak’a kadar hafta içi her gün saat 22.00 ile 23.30 arasında devam edecek.

