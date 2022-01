Canik’te ‘Gönül Sofrası’ herkese açık

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyenin ‘Gönül Sofrası’ aracıyla ilçedeki vatandaşlara nohutlu pilav ikramında bulundu.

Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan ‘Gönül Sofrası’ uygulamasına katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, Cuma namazı sonrası Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camii önünde halka nohutlu pilav ikram etti.



‘Gönül Sofrası’ her sabah çorba ikram edecek

Cuma namazı sonrası vatandaşlara nohutlu pilav ikramında bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Canik Belediyesi’nin ‘Gönül Sofrası’ aracının ilçede her sabah sıcak çorba ikramında bulunacağını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Amacımız bir tas sıcak çorba ile gönülleri ısıtmak, ilçe halkımızla kurduğumuz gönül birlikteliğimizi daha da güçlü kılmaktır. Esnafımızın, üniversite öğrencilerimizin ve tüm ilçe halkımızın bulunduğu noktalara uğrayıp soğuk kış aylarında sıcak çorbamızla onların içlerini ısıtmak istiyoruz” dedi. ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışının bu tür hizmetlerle gönüllere tek tek dokunmayı gerektirdiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımıza böyle bir uygulama daha ekledik. ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışı gönüllere tek tek dokunmayı gerektirir. Bir gönül yapabilmek adına, bir kırık gönlü tamir etmek adına bu hizmetlerimiz hep olacak. Bu faaliyetler sayesinde halkımızla belediyemiz arasında güçlü bir iletişim bağı kurulacağına inanıyorum” diye konuştu.



“Vatandaşlarımız varsa biz varız”

Belediye hizmetlerinin sadece fiziksel hizmetlerden ibaret olmadığını dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Biz ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla belediyecilik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Onlar varsa belediye var, onlar varsa biz varız. Bize gelemeyen vatandaşlarımızın ayağına biz gitmeliyiz. Sevincini paylaşmalı, derdiyle dertlenmeliyiz. Vatandaşımıza belediyemizin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmeliyiz. Bu sıcaklığı hep korumak, aramızdaki bağı daha da güçlendirmek için bu tür dokunuşlarımız hep olacaktır” dedi.

İkram sonrası yol boyunca karşılaştığı öğrencilere çeşitli hediyeler veren Başkan İbrahim Sandıkçı, onların karne sevinçlerine ortak oldu. Çocuklara gelecek dönem için başarılar dileyen Başkan Sandıkçı, tatil boyunca bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.