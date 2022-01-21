Yılport Samsunspor - Kocaelispor: 3-0

Barış BUDANOĞLU Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) -
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Ogün Kamacı
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Yunus Emre, Cihan (Dk. 61 Tolcay), Tomane (Dk. 77 Ali), Bateau, Alaaddin, Yasin, Soner, Hasan (Dk.85 Berk), Fofana (Dk. 77 Melih), Osman
KOCAELİSPOR: İsmet, Diogo, Mehmet (Dk. 46 Berkay), Musa (Dk. 72 Alpay), Kubilay (Dk. 61 Yiğit Ali), Mandjeck, Semih, Diop, Pereira (Dk. 46 Samed Ali), Mehmet, Rasheed (Dk. 72 Denizalp)
GOLLER: Dk. 37 Tomane, Dk. 42 Mandjeck (K.K), Dk. 74 Hasan (Yılport Samsunspor)
SARI KART: Berk (Yılport Samsunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 38 Diogo (Kocaelispor)
Spor Toto 1'inci Lig´in 22'nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Kocaelispor´u 3-0 mağlup etti. Yılport Samsunspor´a galibiyeti getiren golleri 37´nci dakikada Tomane, 42´nci dakikada kendi kalesine Mandjeck ve 74´üncü dakikada Hasan kaydetti.
3´üncü dakikada Fofana´nın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin´in şutu, yandan az farkla auta çıktı.
13´üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde topu önünde bulan Bateau´nun şutu, defanstan sekerek kornere çıktı.
15´inci dakikada Semih´in sol kanattan ortasına yükselen Diop´un kafası üstten auta gitti.
29´uncu dakikada Pereira´nın pasıyla topla buluşan Kubilay´ın ceza sahası dışından sert şutu, yandan auta gitti.
37´nci dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte Hasan'ın kafayla indirdiği topu kontrol eden Tomane, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
42´nci dakikada sağdan Alaaddin´in ortasında ters bir vuruş yapan Mandjeck, topu kendi ağlarına yolladı: 2-0.
53´üncü dakikada sol kanattan Soner´in içeri çevirdiği topa dokunan Tomane´nin şutu, uzak direkten auta çıktı.
69´uncu dakikada Alaaddin´in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Tomane´nin kafa vuruşunu kaleci İsmet, köşeden kornere çeldi.
74´üncü dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Hasan´ın şutu kaleci İsmet´in elinden sekerek ağlarla buluştu: 3-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Yılport Samsunspor´un 3-0´lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2022-01-21 21:24:34
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