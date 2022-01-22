Samsun'da bir genç kendini vurdu

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Samsun'da bunalıma giren bir genç silahla kendini vurdu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren Mustafa C.(23) silahlı kendini vurdu. Mustafa C. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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