Meteorolojinin 'aşırı soğuk' uyarısının ardından Samsun, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi.

Gün içerisinde yağmur şeklinde aralıksız devam eden yağışın zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerdeyse yer yer yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi, hafta sonu itibarıyla 'aşırı soğuk'ların etkisi altına girdi. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen aşırı soğukların 2027 Ocak tarihleri arasında etkili olması tahmin ediliyor.

Yağışlı hava şehirdeki hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar yağmurluk ve şemsiyeleri ile önlem aldı. Hazırlıklı olmayanlar ise poşet, karton, palto gibi çeşitli malzemelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. İnsanlar acil olmayan işlerini erteleyerek evde kalmayı tercih ederken, sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görülen oranda azaldı. İşleri gereği dışarıda olması gereken grup ise soğuk ve yağmurla mücadele etti.

Meteoroloji uyarısına göre yağışın kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, kıyılarda sel, su baskını ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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