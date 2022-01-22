Atakum’da kırsal kalkınmada “jersey” hamlesi

Atakum Belediyesi, bir kulüp iş birliği ile kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak “Jersey İnekleri Dağıtımı Projesi"nde hak sahibi 25 kadın çiftçiye 50 gebe inek teslim kurası gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi ve bir kulüp iş birliği ile "Bir kadına bir inek verin ve dünyayı değiştirmesini izleyin" sloganı ile çalışmalarına başlanan “Jersey İnekleri Dağıtımı Projesi" adım adım gerçekleştiriliyor.

“Köyüm Köylüm” projeleri kapsamında çalışmaları yürütülen projenin ilk ayağında ihtiyaç önceliği olan 25 kadın çiftçi seçilmişti. Kırsal kalkınmada önemli fark oluşturacak projenin ikinci etabında ise önce jersey tipi inekler seçilip numaralandırıldı. Ardından hak sahibi 25 kadın çiftçiye teslim edilecek 50 gebe inek Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura töreni ile belirlendi.



Projeler anlatıldı

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala yaptığı açılış konuşmasında belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün çalışmaları olan karakılçık ve iza buğdayı, AtaTohum Merkezi, Halk Yem Evi, peynir atölyeleri, ipek böceği projesi, ceviz fidanı desteği, sebze fidan desteği ile sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.



“Tarımın ana faktörü kadınlar”

Atakum Belediye Başkan Vekili Necmi Yazıcı ise Atakum’da köylülerin toprağa sahip çıkmak için uğraştığını belirterek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlattı. Yazıcı, “Köylülerimizin üretime katılması için desteklenmesi gerekmektedir. Burada en önemli faktör kadınlarımızdır. Çünkü üretimde kadınlarımız ön plana çıkmaktadır. Milli ekonominin temeli tarımdır. Tarımın ana faktörü de üretici kadınlardır’’ ifadelerini kullandı.



“Kadın toplumun çimentosu”

Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız kadının toplumdaki önemine değinerek şöyle konuştu: “Gelişmiş kalkınmış tüm toplumlara bakın, her zaman kadını sosyal hayatta kültürel hayatta siyasal hayatta ve iktisadi hayatta en önde olur. Türk toplumu da kadınına önem verdiği, hayatın içine soktuğu, en az erkek kadar onu da toplumun içerisinde bulundurduğu müddetle ancak başarılı olacaktır. O anlamda ben bu projenin daha şimdiden başlangıçta başarıya ulaştığını düşünüyorum” dedi.



Başkan Deveci’ye teşekkür

Proje sayesinde iki jersey ineğe sahip olan Atakumlu vatandaşlar Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından çekiliş ile 25 kadın çiftçiye verilecek gebe inekler belirlendi. Jersey tipi 50 inek, çiftçilere gelecek hafta teslim edilecek.

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