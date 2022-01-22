Samsun- Ankara karayolunda 13 araç kazaya karıştı; 3 yaralı

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Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNAnkara karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 13 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kavak ilçesi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu SamsunAnkara karayolunda, aralarında yolcu otobüsünün de yer aldığı 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken bir süre ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, devam eden kar nedeniyle sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2022-01-22 21:45:46



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