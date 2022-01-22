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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

DHA

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı


Tayfur KARA-Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da yoğun kar yağışı nedeniyle, Samsun-Ankara karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı. Ekipler kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
Samsun'da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolu Mahmuz Geçidi mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda kalırken, yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluştu. Sürücüler araçlarında bekleyişini sürdürüyor. Kimi sürücüler ise araçlarına zincir takmaya çalıştı. Ekipler kardan kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA,Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU
2022-01-22 22:59:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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