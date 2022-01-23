Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı (2)

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ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYORKar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Samsun-Ankara karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Çakallı mevkii ile Kavak ve Havza ilçelerinin Ankara yönünde kar ve sis nedeniyle ulaşım, kontrollü olarak veriliyor.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-01-23 04:46:58



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