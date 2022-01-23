Bafra kara kışa teslim 35 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Samsun’un Bafra ilçesinde dün akşam saatlerine başlayan yoğun kar bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle 35 kırsal mahallenin yolu kapandı.

İlçe merkezinde ve SamsunSinop karayolunda dün geceden beri karla mücadele çalışmalarını sürdüren Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi ekipleri bugün de çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezinde ve SamsunSinop karayolunda yollar ulaşıma açılırken, 35 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Birçok kırsal mahallede de elektrik kesintileri meydana geldi.

İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Elektrik kesintileri yaşanan bölgelerimizde arızaların giderilmesi için YEDAŞ ekiplerine 2 greyder verdik. YEDAŞ ekipleri arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı grup yollarının açılması için de ekipler çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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