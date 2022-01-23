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Samsun’da karda yolda kalanlara kumanya Başkan Özdemir: “Son 30 yılın en etkili kışını yaşıyoruz”

İHA

Samsun'da yoğun kar yağışında araçlarıyla yolda kalanlara kumanya dağıtımı yapılıyor.

Samsun’da karda yolda kalanlara kumanya Başkan Özdemir: “Son 30 yılın en etkili kışını yaşıyoruz”

Samsun’da yoğun kar yağışında araçlarıyla yolda kalanlara kumanya dağıtımı yapılıyor.
Samsun'da kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar için dün gece Samsun Valiliği koordinasyonunda Türk Kızılay kumanya dağıtımı yaptı. Ulaşımdaki güçlüklerin devam etmesi üzerine Havza Belediyesi tarafından da bugün kumanya dağıtımlarına başlandı. Zaman zaman yollarda beklemek durumunda kalan sürücülerin mağduriyetlerini azaltmak üzere belediye ekipleri çalışmasını sürdürüyor.
Dün gece yapılan çalışmayla ilgili Samsun Valiliği tarafından verilen bilgide, “Valiliğimiz koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından ilimizde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle SamsunKavak yolunda bekleyen vatandaşlarımıza kumanya dağıtımı yapıldı” denildi.
Bugünkü son durumla ilgili bilgi veren Havza Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise SamsunAnkara karayolunda kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştuğu, Üniversite Mahallesi mevkisinde yollarda bekleyen sürücüler ve araçlardakilere Havza Belediyesi tarafından yiyecek verildiği belirtildi. Ayrıca kar kalınlığının Havza ilçe merkezinde 70 santimetreyi bulduğu hastane yolu, ana cadde ve arterlerde tuzlama ve yol açma çalışmasına başlandığı da duyuruldu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yolda kalan sürücülere yardımda bulunduklarını dile getirerek, “Meyve suyu ve gıda maddeleri dağıttık. Kar yağışı etkili olduğu sürece hizmetlerimize devam edeceğiz. Havza Belediyesi olarak kar yağışının başladığı andan itibaren tüm ekiplerimiz ile aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 30 yılın en etkili kışını yaşıyoruz. Tüm çabamız kar yağışının olumsuz etkilerinin bir an evvel gidermek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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