4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi

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Samsun’un Bafra ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs sivil ekiplerce yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 'hırsızlık' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y. B. ,İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği sivil ekiplerce Tekel Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Büro Amirliği ve adliyedeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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