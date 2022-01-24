Daha önce kendisini darp eden arkadaşını aracının içinde öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daha önce kendisini darp eden arkadaşını aracının içinde öldürdü

İHA

Samsun'da bir kişi, daha önce kendisini darp eden arkadaşını otomobilin içinde vurarak öldürdü.

Daha önce kendisini darp eden arkadaşını aracının içinde öldürdü

Samsun'da bir kişi, daha önce kendisini darp eden arkadaşını otomobilin içinde vurarak öldürdü.
Olay, 19 Mayıs ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii yanında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Aydın (29) daha önce birkaç kişi ile birlikte kendisini darp eden arkadaşı Ahmet Sözen (35) ile buluştu. İki arkadaş Ahmet Sözen'in aracının içinde oturup birlikte içki içtiler. Bu sırada aralarında daha önceki darp edilme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucu Aykut Aydın şoför koltuğunda oturan Ahmet Sözen'e tabancayla ateş açarak vurup olay yerinden evine gitti. Daha sonra pişman olup olayı polise haber verdi ve eve gelen polise suçta kullandığı tabancayla teslim olan Aykut Aydın 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine giden polis Ahmet Sözen'i aracının şoför koltuğunda tabancayla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanından ‘sünnet’ uyarısı: “Ehil ellerde ve uygun cerrahi ortamlarda yapılmalı”
YEREL HABERLER Uzmanından ‘sünnet’ uyarısı: “Ehil ellerde ve uygun ...
Samsun'a 1,5 günde 62,7 kilo yağış düştü
YEREL HABERLER Samsun'a 1,5 günde 62,7 kilo yağış düştü
Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru kansere yenik ...
Samsun'da beyaz esaret: Kırsalda hayat felç Yolda kalan sürücüler yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Samsun'da beyaz esaret: Kırsalda hayat felç Yolda ...
Pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı hastanelik oldu
YEREL HABERLER Pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı ...
Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak ...
Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar Vali Dağlı: “Güvenli trafik akışının sağlanması için tüm imkanlar seferber edildi” “Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmasınlar”
YEREL HABERLER Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar Vali Dağlı: ...
Samsun’da yoğun kar yağışı: Vali vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Samsun’da yoğun kar yağışı: Vali vatandaşları uyardı
4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine ...
Jandarmadan kar mesaisi
YEREL HABERLER Jandarmadan kar mesaisi
Vali Dağlı’dan sürücülere kar uyarısı: "Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım"
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan sürücülere kar uyarısı: "Mecbur ...
Yasin Öztekin’den ilginç kar paylaşımı
YEREL HABERLER Yasin Öztekin’den ilginç kar paylaşımı
Başkan Demirtaş: “Kadın Sığınma Evi projesiyle kadınlarımız geçmişin izini silerek hayata tutunacak”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Kadın Sığınma Evi projesiyle ...
'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' Samsun’da karla mücadele AFAD koordinesinde yürütülüyor Hastaya giden ambulans güzergahlarına öncelik veriliyor
YEREL HABERLER 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' Samsun’da karla ...
Samsun'da kar yağışı karayolu ulaşımını aksattı Kayarak makaslama yapıp yolların kapanmasına sebep olabileceği için 610 tır trafik ekipleri tarafından bekletiliyor
YEREL HABERLER Samsun'da kar yağışı karayolu ulaşımını ...
Samsun’da karda yolda kalanlara kumanya Başkan Özdemir: “Son 30 yılın en etkili kışını yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Samsun’da karda yolda kalanlara kumanya Başkan ...
Samsun'da 1,2 milyon TL’lik altyapı yatırımı Evde bakım hizmetleri ile yaşlılara vefa
YEREL HABERLER Samsun'da 1,2 milyon TL’lik altyapı yatırımı Evde ...
Samsun kara teslim 384 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Samsun kara teslim 384 kırsal mahalle yolu ulaşıma ...
Bafra kara kışa teslim 35 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Bafra kara kışa teslim 35 kırsal mahalleye ulaşım ...
Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı (2)
YEREL HABERLER Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, ...
Şehri etkisi altına alan kar sürücülere çile, çocuklara neşe oldu
YEREL HABERLER Şehri etkisi altına alan kar sürücülere çile, ...
Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, ...
Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, ...
Bafra'da yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Bafra'da yoğun kar yağışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.